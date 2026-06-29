Нижегородские психологи объяснили, откуда появляется «бензиновая» паника

Панический спрос на бензин объясняется особенностями человеческой психики. Об этом сообщили психологи в беседе с главредом ИА «Стационар-Пресс» Алексеем Никоновым.
По словам специалистов, «бензиновая» паника является классическим примером массового психоза, который подпитывается базовым инстинктом выживания. Когда привычный уклад жизни оказывается под угрозой, человек стремится вернуть ощущение контроля.
Одной из причин ажиотажа психологи называют страх потерять свободу передвижения: для многих автомобиль ассоциируется с независимостью, а возможная нехватка топлива воспринимается как ограничение. Кроме того, люди опасаются упустить выгоду, ожидая роста цен или полного исчезновения бензина с заправок. Усиливает ситуацию и «эффект толпы» — видя очереди на АЗС, многие автоматически присоединяются к ним.
Специалисты рекомендуют оценивать ситуацию рационально: проверить, сколько топлива осталось в баке и на сколько поездок его хватит, а также ориентироваться на официальную информацию о поставках топлива, а не на тревожные сообщения в социальных сетях и чатах.
Психологи отмечают, что проблема нередко возникает не из-за реального отсутствия товара, а вследствие резкого роста спроса, вызванного массовой паникой.
Напомним, что, по словам губернатора Нижегородской области, основной причиной очередей и ограничений топливных компаний стал спекулятивный ажиотаж. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня. Поэтому объем поставок даже увеличили, чтобы ситуация стабилизировалась. Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас Нижегородская область полностью обеспечена топливом в необходимом объеме, регион не вводит никаких ограничений в этой сфере.