Суд вернул заемщику сниженную ставку по автокредиту в Красноярске

Суд обязал банк вернуть клиенту сниженную ставку по автокредиту после отказа от дополнительной услуги. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Мужчина оформил кредит на покупку автомобиля на сумму 1 366 800 рублей. При заключении договора банк подключил ему дополнительную услугу «Управляй легко» стоимостью 446 250 рублей. По условиям договора при покупке этой услуги ставка по кредиту снижалась на 16,1 процентного пункта. После подключения услуги процент за пользование кредитом составил 10,8% годовых.
Позже заемщик решил отказаться от услуги и направил заявление в банк. Деньги за нее ему вернули, но ставку по кредиту увеличили до 26,9% годовых. Мужчина посчитал, что банк не имел права повышать процентную ставку, и обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора помогли ему в судебной защите.
Суд признал недействительным пункт договора, по которому ставка увеличивалась после отказа от услуги «Управляй легко». Банк обязали установить ставку 10,8% годовых с момента заключения договора.
Кроме того, с банка в пользу потребителя взыскали 22 500 рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы. Решение вступило в законную силу.