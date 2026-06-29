Суд вернул заемщику сниженную ставку по автокредиту в Красноярске

Позже заемщик решил отказаться от услуги и направил заявление в банк. Деньги за нее ему вернули, но ставку по кредиту увеличили до 26,9% годовых. Мужчина посчитал, что банк не имел права повышать процентную ставку, и обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора помогли ему в судебной защите.