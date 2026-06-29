В Хабаровске мужчину будут судить за покушение на убийство жены

В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство супруги, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным следствия, в марте 2026 года во время распития алкоголя между супругами произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанёс жене удар в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
«Довести умысел до конца он не смог, поскольку пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь», — сообщила hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
Дело расследовалось следственным отделом по Центральному району Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Материалы уже направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.