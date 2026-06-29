В Хабаровском крае нашли «могилу древнего бога»

— На конференции собрались специалисты из совершенно разных областей, не только археологии: были медики, физики, химики, экономисты, в том числе из ведущих институтов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. С китайской стороны тоже были коллеги. Мероприятие проходило два дня: сперва в Благовещенске, а потом продолжилось в Китае, где также развернулось сразу на двух площадках: в университетах городов Хэйхэ и Муданьцзян, — отметил начальник отдела археологии Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры Евгений Черников.