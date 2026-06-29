В Хабаровском крае нашли «могилу древнего бога»

В лесной глуши, недалеко от берега Амура — обычного места расположения петроглифов, археологи обнаружили «захоронение древнего бога». Предположительно, около двух тысяч лет назад вблизи посёлка Сикачи-Алян развернулось таинственное ритуальное действо, смысл которого ещё только предстоит разгадать.
Публично о необычном объекте конференции «Россия — Китай: история и перспективы сотрудничества», которая прошла в Благовещенске.
— На конференции собрались специалисты из совершенно разных областей, не только археологии: были медики, физики, химики, экономисты, в том числе из ведущих институтов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. С китайской стороны тоже были коллеги. Мероприятие проходило два дня: сперва в Благовещенске, а потом продолжилось в Китае, где также развернулось сразу на двух площадках: в университетах городов Хэйхэ и Муданьцзян, — отметил начальник отдела археологии Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры Евгений Черников.
Находку показали коллегам — доклад о «Ритуальном комплексе эпохи раннего железного века в сакральном ландшафте Сикачи-Аляна» вызвал интерес научного сообщества обеих стран. И вот почему…
Споткнулись о камень.
Дело было осенью 2025 года. Обычное определение границ объектов археологического наследия завершилось невероятным прорывом в понимании истории приамурских древностей. На уникальный объект, как частенько бывает в научной среде, наткнулись совершенно случайно.
Археологи буквально споткнулись о торчащий из земли валун. Стали разглядывать и увидели на нём параллельные пропилы — явный признак антропогенной модификации. Как объяснил наш собеседник, животное не способно сделать такое.
Странный валун — лишь первый кусочек пазла к пониманию всей картины произошедшего. Стали копать: заложили шурф и на небольшом участке обнаружили целую груду сваленных в кучу камней.
Евгений Черников объяснил, что камни, вероятно, принесли с берега, где расположены базальтовые валуны, на одном из которых не так давно нашли новые, ранее неизвестные изображения.
Расчищали, расчищали… Оказалось, что груда камней когда-то была частью наземного сооружения типа кургана, у основания которого нашли тёмное гумусированное пятно — след от очага. На дне очажной ямы обнаружено скопление небольших камней, а среди них — фрагмент антропоморфного изображения, выбитого на камне.
Вот здесь история и начинается — найденный фрагмент личины датируется эпохой неолита (минимум 4,5−5 тысяч лет назад), а очаг оказался гораздо моложе.
— Мы взяли уголь из заполнения очага и провели радиоуглеродный анализ, который показал, что костёр погас 2 тысячи лет назад. Проблема в том, что такие наскальные изображения, как обнаруженный нами фрагмент, обычно датируются гораздо более ранним временем — неолитическим, как минимум на 2 тысячи лет старше, чем весь комплекс. То есть изображение оказалось там позже остального, — объяснил эксперт.
Изображение перемещено с берега реки в лес, сожжено в костре, а рядом насыпан курган из валунов. Как подчеркнул эксперт, практического смысла сжигать камень нет. Скорее всего, мы наблюдаем символические действия.
Обряд, покрытый тайной.
Эпоха неолита на Нижнем Амуре неожиданно завершилась около трёх с половиной тысяч лет назад. Амур надолго опустел, одной из причин коллапса могли стать климатические изменения. Спустя несколько столетий эту территорию заселили другие люди, началась эпоха раннего железного века.
— Две разные культурные традиции: неолит на Нижнем Амуре закончился где-то в первой половине второго тысячелетия до нашей эры по неизвестным причинам. Структурно это фрагмент неолитической антропоморфной маски-личины, намеренно изъятый или случайно найденный около двух тысяч лет назад в эпоху раннего железного века. Он был перемещён с береговой полосы в лес, выкрашен красной краской и сожжён в костре. Возможно, таким образом решалась какая-то проблема, связанная с изображением. Например, оно могло быть источником тревоги, — предположил наш собеседник.
Однако полностью реконструировать обряд невозможно — данных слишком мало. Ясно одно — обнаруженный комплекс не утилитарен по своему назначению и сформировался в результате проведения обрядовых, ритуальных действий.
Возникает закономерный вопрос: неужели ранее ничего подобного не находили? Как объяснил Евгений Черников, вся суть данной находки — в её уникальности. Ранее ещё никому не удавалось обнаружить петроглифы под землёй.
Тем не менее, среди экспертов, приехавших на конференцию, мнения о достоверности озвученной теории разделились. Начальник отдела археологии отметил, что некоторые коллеги поздравили с открытием, а другие отнеслись скептически. Они предположили, что люди, жившие почти два тысячелетия назад, случайно нашли камень на берегу вместе с другими, не распознали в нём личину и затем использовали для утилитарных целей.
Открытый финал.
Пожалуй, в данной истории есть один вопрос, который навсегда может остаться открытым: найдётся ли остальная часть маски?
— Мы думали об этом. Весной 2026 года мы ездили на мониторинг ледохода на особо ценном объекте культурного наследия «Сикачи-Алян. Петроглифы», ещё раз осмотрели берег рядом с местом обнаружения комплекса, но ничего не нашли. Может, спустя много лет другие археологи его обнаружат, а может, это будем мы, просто в следующий раз. Имеет смысл искать: петроглифов много — у сёл Сикачи-Алян и Малышево уже насчитывается более 400 изображений, постоянно выявляются новые. Валун с остатками личины сейчас может быть засыпан песком. Пройдёт большой паводок — вымоет, и он будет на поверхности. Поживём — увидим, — резюмировал Евгений Черников.