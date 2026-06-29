Выпускники из Хабаровского края получили 30 стобалльных результатов на ЕГЭ

Сегодня в регионе стали известны результаты ЕГЭ по географии, биологии, иностранному языку и информатике. Так, максимальные 100 баллов на ЕГЭ по биологии получил выпускник хабаровской школы № 10 Артем Булах. Всего ЕГЭ по географии в регионе сдавали 157 человек, экзамен по биологии выбрали 835 человек, 573 выпускника сдавали госэкзамен по иностранным языкам и еще 997 человек выбрали ЕГЭ по информатике. Кроме того, восемь выпускников из Хабаровского края набрали от 95 до 99 баллов на ЕГЭ по информатике, еще семеро одиннадцатиклассников показали такой результат на экзамене по биологии, трое человек набрали от 95 до 99 баллов на выпускном экзамене по английскому языку, а двое добились такого высокого результата на ЕГЭ по географии. Все они смогут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова. В общей сложности в Хабаровском крае набралось 30 стобалльных результатов на Едином государственном экзамене в этом году. Больше всего их по русскому языку — 11. Кроме того, семь стобалльных результатов набрали выпускники из Хабаровского края на экзамене по химии, пять по физике, три по профильной математике, два по литературе и по одному на ЕГЭ по истории и биологии. Таких максимально возможных результатов добились 29 выпускников из пяти муниципальных образований региона — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов. Выпускница школы № 3 из Советской Гавани Елизавета Пенюгина набрала по 100 баллов сразу по двум экзаменам — по русскому языку и физике. При этом сдача ЕГЭ еще продолжается — школьники могут пересдать один экзамен по своему выбору 8 и 9 июля.