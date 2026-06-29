Красноярцам рассказали, как защитить животных от клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением теплого сезона клещи становятся опасны не только для людей, но и для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как снизить риски и что делать после укуса.