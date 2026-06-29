Красноярцам рассказали, как защитить животных от клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением теплого сезона клещи становятся опасны не только для людей, но и для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как снизить риски и что делать после укуса.
Клещи чаще всего обитают в высокой траве, кустарниках, зарослях и лесах. Попав на шерсть, паразит не сразу кусает животное, а ищет участок с тонкой кожей: шею, уши, подмышки, пах или место между пальцами.
Через укус клещи могут передавать опасные инфекции. У животных после заражения могут развиваться пироплазмоз, болезнь Лайма, эрлихиоз, бартонеллез и другие заболевания. Тревожные признаки — температура, вялость, хромота, отечность суставов, потеря аппетита и увеличение лимфоузлов.
После прогулок питомцев нужно внимательно осматривать. Для защиты специалисты советуют использовать капли на холку, специальные ошейники, спреи и таблетки, а также избегать мест с высокой травой и густыми кустарниками.
Если клещ уже присосался, его нельзя давить или резко выдергивать. Лучше использовать специальный выкручиватель из зооаптеки или петлю из нити, аккуратно извлекая паразита вращательными движениями. Место укуса нужно обработать антисептиком и обратиться к ветеринару.
Пик активности клещей приходится на май-июнь и август-сентябрь. При теплой и сухой погоде они могут оставаться опасными до октября.