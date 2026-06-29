В Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение на 30 июня и 1 июля

ГУ МЧС России по Красноярскому краю совместно с синоптиками объявило штормовое предупреждение. 30 июня и 1 июля в центральных и южных округах региона прогнозируются опасные метеорологические явления.
По данным синоптиков, в указанный период местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, а также крупный град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более.
Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на улице и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.
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