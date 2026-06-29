Сибирских косуль заметили в Воротынском округе

Охотинспектор встретил двух сибирских косуль во время обхода угодий в Воротынском округе, сообщается в канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в мессенджере МАХ.
«Животные находились на открытой местности и вели себя на удивление спокойно: мирно паслись и не проявляли ни малейших признаков тревоги», — рассказали в министерстве.
Напомним, сибирская косуля — представитель семейства оленьих, который встречается в ряде регионов России. В Нижегородской области обитают два вида косуль: европейская (1 873 особи) и сибирская (2 769 особей).
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