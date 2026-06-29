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Перерывы и места для отдыха: рекомендации по организации труда в жару

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Работодателям порекомендовали скорректировать график работы в жаркую погоду, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

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Источник: Sputnik.by

В ведомстве отметили, что при высоких температурах особое внимание следует уделить организации рабочего процесса, в особенности — на открытом воздухе.

«Дорожные работы или работы на строительных объектах следует переносить на раннее утро или вечернее время», — говорится в сообщении.

Работодателям также посоветовали поддерживать благоприятный микроклимат: рекомендуется использовать системы кондиционирования, вентиляторы и приточно-вытяжную вентиляцию.

Отдельное внимание в Минтруда уделили питьевому режиму: у работников должен быть свободный доступ к чистой питьевой воде.

«Вода должна находиться в шаговой доступности и иметь комнатную температуру или быть слегка охлажденной», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, если гигиенические нормативы соблюдены, использовать можно и обычную проточную воду.

Еще одна рекомендация касается организации мест для отдыха: в министерстве посоветовали оборудовать прохладные помещения с температурой воздуха от +18 до +20°С.

При выполнении работ в полевых условиях допускается установка навесов, защищающих от прямых солнечных лучей. Например, при работе в поле.

Кроме того, работодателям посоветовали предусмотреть дополнительные оплачиваемые перерывы.

«В рабочий регламент необходимо ввести дополнительные перерывы для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв», — отметили в Минтруда.

Работников, занятых на открытом воздухе, также необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, включая головные уборы и спецодежду из легких, воздухопроницаемых тканей.