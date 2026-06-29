Новости Перми, Екатеринбурга, Удмуртии и Коми. Плен, бензин, клещи, погода

На родину из плена вернулся участник СВО из Удмуртии. Власти республики объясняют перебои с бензином сбоями в логистике. В Республике Коми укушенных клещами госпитализировали в реанимацию, а в Свердловской области в пострадавшей от смерча Кушве начали вакцинацию жителей против вирусного гепатита А. В нашем дайджесте — информация об аресте убийцы в Ижевске, гибели жительницы Кунгура, выходе медведей к людям в Пермском крае, подарке пермского зоопарка екатеринбургскому и о погоде в регионах.
Участника СВО из Ижевска освободили из украинского плена.
Участника СВО из Ижевска освободили из украинского плена, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртии.
Накануне в Республике Беларусь между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Тогда вызволили 160 военнослужащих, среди которых был житель столицы Удмуртии Дмитрий. Он находился в плену больше полугода.
Премьер Удмуртии заявил, что дефицит бензина связан со сбоем в логистике.
Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов заявил в своих соцсетях, что дефицит бензина связан со сбоем в логистике.
Также премьер заверил, что в Удмуртию направили дополнительные бензовозы. Он призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж.
Два человека в реанимации и 10 в больнице после укусов клещей в Коми.
В Республиканской инфекционной больнице выросло число тяжелых больных. На обследовании находятся 10 человек, еще двое переведены в отделение интенсивной терапии из-за позднего обращения и отсутствия вакцинации.
По данным Роспотребнадзора, за неделю от укусов пострадали 206 жителей региона. Лабораторные исследования показали, что 8% проверенных клещей заражены энцефалитом, а 45% — боррелиозом. Всего с начала сезона к медикам обратились уже 2700 человек.
В Свердловской области после смерча проводят вакцинацию против гепатита А.
В пострадавшей от смерча Кушве Свердловской области начали вакцинацию жителей против вирусного гепатита А. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Слепухин.
По его словам, решение принято в связи с введенным режимом чрезвычайной ситуации и риском распространения инфекционных заболеваний. Жители могут сделать прививку рядом с оперативным штабом. Для тех, кто не может прийти самостоятельно, предусмотрен выезд медицинской бригады на дом.
В Ижевске отправили в СИЗО подростка, обвиняемого в жестоком убийстве.
Суд отправил в СИЗО юного жителя Ижевска, его обвиняют в убийстве, сообщили в следственном комитете Удмуртии. Жертве нанесли множественные ножевые ранения, в том числе смертельные.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за убийство группой лиц с особой жестокостью по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
СК Прикамья расследует гибель женщины при спуске с балкона по простыне.
Следователи заинтересовались гибелью женщины, которая пыталась спуститься с пятого этажа по верёвке из простыней. Трагичный инцидент произошёл в Кунгуре.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. «Предварительно, смерть не криминального характера», — сообщили в краевом Следственном комитете.
Водитель джипа Тойота погиб в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая случилась 28 июня на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. 71-летний водитель Тойоты Ленд Крузер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Скания.
Водитель иномарки, житель Екатеринбурга, погиб от полученных травм на месте происшествия.
Жителей Пермского края встревожили вышедшие из леса медведи.
Двух медведей, которые вышли из леса, заметили в Пермском крае, сообщает администрации Чусовского городского округа. Жители посёлка Комарихинский увидели детёныша бурого медведя в районе улицы Пермская, 1а. В тот же день в посёлке станции Кутамыш заметили бурого медведя в районе улицы Зелёная.
Администрация Чусовского городского округа просит местных жителей учитывать данную информацию при посещении лесных массивов, а также прилегающих территорий, граничащих с местом обнаружения животных.
Пермский зоопарк подарил Екатеринбургу рысь Веснушку.
В Екатеринбургском зоопарке, который в этом году празднует 95-летний юбилей, появился новый питомец. Рысь Веснушку, родившуюся в мае прошлого года, подарил екатеринбуржцам Пермский зоопарк.
Рысь уже прошла обязательный карантин и начала исследовать новую территорию.
В Перми к выходным воздух прогреется до +28°С.
Понедельник и вторник — самые прохладные дни начавшейся недели: +15…+20°С. До 2 июля погоду продолжит определять высотный циклон с центром над Южным Зауральем, но к концу недели он заполнится, и в выходные ожидается потепление до +23…+28°С.
Циклон принесёт обильные дожди, особенно на востоке и юго-востоке. За два дня здесь может выпасть 40−50 мм осадков, что грозит дождевыми паводками на реках Бабка, Чусовая и Сылва. В Свердловской области ожидается до 50−100 мм — там паводок может быть мощным. Со среды температура начнёт расти, и в выходные установится летняя погода с локальными ливнями и дневным прогревом +23…+28°С.
Тепло вернётся в Республику Коми к 3 июля после затяжного похолодания.
Ненастный каспийский циклон уходит из Республики Коми. В южных и восточных районах ещё возможны обложные дожди, сообщили в Коми ЦГМС.
Температурный фон вернётся к климатической норме. В ночные часы ожидается от +5 до +12 °C. Днём воздух прогреется до комфортных +18…+23 °C. На северо-востоке республики будет прохладнее — в пределах +12…+18 °C.