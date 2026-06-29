В Красноярском крае более 500 пар поженились в одну из самых «красивых» дат этого года

Напомним, «красивыми» для свадеб считаются числа, в которых день и месяц повторяются или перекликаются с годом. Соответственно, в этом году популярностью пользуются даты с сочетанием цифры 2 и 6, а также зеркальные — 26-е число каждого месяца. Кроме того, удачными считаются дни, совпадающие с праздниками — например, 08.07.2026 — на День семьи, любви и верности. Осенью особенно выделяются числа 10.10 и 11.11.