В Красноярском крае более 500 пар поженились в одну из самых «красивых» дат этого года

В «красивую» дату 26.06.2026 в отделах ЗАГС Красноярского края мужем и женой объявили более 540 пар. Об этом Newslab рассказали в пресс-службе Агентства записи актов гражданского состояния региона.
Примечательно, что заявлений на регистрацию браков на этот день было подано 666, но часть жителей края отменили торжества.
Среди поженившихся были как молодые люди, так и постарше. Фотографиями поделились в соцсетях Агентства.
Большинство молодоженов пришли на церемонию в традиционных свадебных нарядах, другие — в тематических, а некоторые — в повседневной одежде.
Из-за ажиотажа среди желающих заключить брак 26 июня впервые некоторые ЗАГСы региона работали до полуночи.
«Интерес к “красивым” датам связан с тем, что многие молодожены убеждены в особой магии и волшебстве подобранных чисел, так пусть символика даты свадьбы дарит каждой молодой семье нашего края благополучие, счастье и удачу во всем. Хочется отметить, что дата 26.06.2026 стала по-настоящему “горячей”. Надеемся, что в следующем году пар будет еще больше», — рассказали в Агентстве.
Напомним, «красивыми» для свадеб считаются числа, в которых день и месяц повторяются или перекликаются с годом. Соответственно, в этом году популярностью пользуются даты с сочетанием цифры 2 и 6, а также зеркальные — 26-е число каждого месяца. Кроме того, удачными считаются дни, совпадающие с праздниками — например, 08.07.2026 — на День семьи, любви и верности. Осенью особенно выделяются числа 10.10 и 11.11.
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