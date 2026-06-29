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Незаконную добычу драгоценных металлов пресекли в области Абай

Семей. 29 июня. КазТАГ — Незаконную добычу драгоценных металлов пресекли в области Абай, сообщает агентство по финансовому мониторингу.

Источник: КазТАГ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.

По данным АФМ, незаконная деятельность велась на территории Жарминского района и сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.

В ходе следственных действий изъяты:

  • металл золотистого цвета;

  • промывочное оборудование;

  • специальная техника;

  • автотранспорт.

В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.