Незаконную добычу драгоценных металлов пресекли в области Абай

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.
По данным АФМ, незаконная деятельность велась на территории Жарминского района и сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.
В ходе следственных действий изъяты:
металл золотистого цвета;
промывочное оборудование;
специальная техника;
автотранспорт.
В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.