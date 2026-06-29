Волгоградская выпускница установила рекорд по итогам ЕГЭ

— Мы сидим в зале, и прямо во время праздника выпускники стали открывать Госуслуги. Моя дочь сначала хотела сделать это уже после окончания церемонии. Но тут все стали ее уговаривать: «Света, ты тоже открывай». В итоге одноклассники окружили ее и закричали: сто баллов! Подбежала директор, убедились, что это действительно так и вывела Свету на сцену, сказав: «Свершилось!». Я понимаю, насколько в этот момент счастлива моя дочь, сразу побежала на сцену, чтобы ее поздравить. Весь зал в овациях. Торжественнее момента, наверное, и не придумать, — поделилась волнующими подробностями Елена.