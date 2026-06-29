Музей Мирового океана получил статус особо ценного объекта культурного наследия

Напомним, что Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — первый такого рода комплексный морской музей, созданный в России. Он объединил в себе экспозиции, посвященные истории исследований и природе Мирового океана, геологии и гидрологии, имеет уникальную по своему собранию морскую библиотеку и действующую экологическую станцию. Там же, в Калининграде, под эгидой Музея мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота.