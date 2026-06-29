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Музей Мирового океана получил статус особо ценного объекта культурного наследия

Музей Мирового океана в Калининграде отнесен к особо ценным объектам культурного наследия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Музей Мирового океана в Калининграде отнесен к особо ценным объектам культурного наследия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Музей-заповедник “Музей Мирового океана”, расположенное по адресу: город Калининград, набережная Петра Великого, дом 1, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации”, — говорится в документе.

Напомним, что Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — первый такого рода комплексный морской музей, созданный в России. Он объединил в себе экспозиции, посвященные истории исследований и природе Мирового океана, геологии и гидрологии, имеет уникальную по своему собранию морскую библиотеку и действующую экологическую станцию. Там же, в Калининграде, под эгидой Музея мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота.

А в минувшие выходные (29−30 июня), как сообщала «РГ», у одной набережной впервые ошвартовались рядом сразу три парусных судна: учебные барки «Крузенштерн», «Седов» и фрегат «Мир». Красавцы-корабли с большой историей стали участниками сразу двух фестивалей — «Открытое море» и «Янтарные паруса».

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