Пожилая женщина погибла при пожаре с обрушившейся крышей дома под Воронежем

80-летняя женщина погибла при пожаре в селе Трещевка Рамонского района. Трагедия произошла в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сигнал о пожаре в жилом доме на улице Урожайной поступил спасателям в 17:06. Ликвидировать возгорание удалось к 18:14 силами восьми человек и двух единиц техники.
В результате пожара огонь повредил здание по всей площади. Кроме того, у дома обрушилась кровля.
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