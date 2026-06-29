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Пожилая женщина погибла при пожаре с обрушившейся крышей дома под Воронежем

Трагедия произошла в Рамонском районе.

Источник: АиФ Воронеж

80-летняя женщина погибла при пожаре в селе Трещевка Рамонского района. Трагедия произошла в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сигнал о пожаре в жилом доме на улице Урожайной поступил спасателям в 17:06. Ликвидировать возгорание удалось к 18:14 силами восьми человек и двух единиц техники.

В результате пожара огонь повредил здание по всей площади. Кроме того, у дома обрушилась кровля.

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