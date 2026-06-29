В Госдуме предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить страховую пенсию по старости для пенсионеров, достигших 70 лет, а также предусмотреть её постепенный рост с каждым следующим десятилетием жизни. Соответствующий законопроект направлен в правительство для рассмотрения.
В беседе с ТАСС он отметил, что сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии удваивается для пенсионеров старше 80 лет. Нилов считает, что этот возрастной порог стоит снизить, например, до 75 лет, чтобы пенсионеры получали увеличенную пенсию раньше.
Парламентарий подчеркнул, что надбавки должны увеличиваться поэтапно: в 70, 80, 90 и 100 лет. Он также упомянул о редких случаях долгожительства в стране, когда люди достигают 110-летнего возраста, и отметил, что таких людей нужно поддерживать, в том числе материально.
Нилов добавил, что с возрастом людям требуется больше внимания и поддержки, и дополнительная материальная помощь может помочь решить многие насущные вопросы.
Страховая пенсия по старости — самый распространённый вид пенсий в России. Она состоит из двух частей: страховой и фиксированной выплаты. Страховая часть зависит от количества накопленных пенсионных баллов, а фиксированная выплата определяется государством. В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9 584 рубля, а после достижения 80 лет она увеличивается до 19 169 рублей. Перерасчёт пенсии происходит автоматически, и выплата поступает на следующий месяц после дня рождения пенсионера.
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