В Госдуме предложили снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

Страховая пенсия по старости — самый распространённый вид пенсий в России. Она состоит из двух частей: страховой и фиксированной выплаты. Страховая часть зависит от количества накопленных пенсионных баллов, а фиксированная выплата определяется государством. В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9 584 рубля, а после достижения 80 лет она увеличивается до 19 169 рублей. Перерасчёт пенсии происходит автоматически, и выплата поступает на следующий месяц после дня рождения пенсионера.