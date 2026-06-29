Восемь катамаранов закупят для парков Самары

Заказчиком выступает МАУ «Парки Самары». Согласно техзаданию, необходимо поставить восемь катамаранов типа «Медуза». Среди требований: белая или светло-серая палуба, зеленое или синее днище, вместимость — не менее двух взрослых людей плюс один ребенок до 10 лет. Грузоподъемность — не менее 200 кг.