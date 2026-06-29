Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты

С 1 июня по 1 октября заявление на получение пособия могут подать работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил 1,5 прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам.