Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские родители назвали профессии дворника и подсобного рабочего самыми нежелательными для своих детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14% опрошенных родителей Красноярска самой нежелательной будущей работой для своих детей назвали профессию дворника, 12% — подсобного рабочего.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14% опрошенных родителей Красноярска самой нежелательной будущей работой для своих детей назвали профессию дворника, 12% — подсобного рабочего.

На 3-м месте самой нежелательной будущей карьерой для детей оказались полицейские и чиновники, за них проголосовали 10% опрошенных, такие результаты опроса публикует сервис «SuperJob».

Работу уборщика, продавца, учителя или воспитателя назвали 8% респондентов. Военная карьера оказалась нежелательной будущей профессией для своих детей у 7% родителей. 4% респондентов отметили работу бухгалтера, медика, блогера, водителя или менеджера в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры — 3%, и юристы — 1%

14% родителей утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.