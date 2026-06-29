Красноярские родители назвали профессии дворника и подсобного рабочего самыми нежелательными для своих детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14% опрошенных родителей Красноярска самой нежелательной будущей работой для своих детей назвали профессию дворника, 12% — подсобного рабочего.
На 3-м месте самой нежелательной будущей карьерой для детей оказались полицейские и чиновники, за них проголосовали 10% опрошенных, такие результаты опроса публикует сервис «SuperJob».
Работу уборщика, продавца, учителя или воспитателя назвали 8% респондентов. Военная карьера оказалась нежелательной будущей профессией для своих детей у 7% родителей. 4% респондентов отметили работу бухгалтера, медика, блогера, водителя или менеджера в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры — 3%, и юристы — 1%
14% родителей утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.