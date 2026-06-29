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Из магазинов Волгограда исчезнут сладости «Киндер» и «Рафаэлло»

Торговые компании приостанавливают их закупки.

Х5 остановила поставки Kinder, Raffaello и других брендов Ferrero в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания заявила, что причиной стали цены производителя. Запасов продукции Ferrero в магазинах хватит чуть более чем на один месяц.

В Х5 сообщили, что приостановили закупки продукции компании «Ферреро Руссия», включая бренды Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello и Kinder. В компании считают, что отпускные цены производителя завышены и не позволяют сохранить доступную стоимость товаров для покупателей.

Представители Х5 заявили, что доходность производителя, заложенная в цены, значительно выше рентабельности ретейлера.

«Мы не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей», — сообщили в пресс-службе компании.

ТАСС пишет: Х5 отмечает, что ранее предлагала пересмотреть условия сотрудничества, но стороны не пришли к соглашению. Компания готова возобновить поставки Kinder, Raffaello и других товаров Ferrero после изменения коммерческих условий.

Ранее сообщалось об изменениях законов с 1 июля 2026 года.