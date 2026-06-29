Из магазинов Волгограда исчезнут сладости «Киндер» и «Рафаэлло»

Х5 остановила поставки Kinder, Raffaello и других брендов Ferrero в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания заявила, что причиной стали цены производителя. Запасов продукции Ferrero в магазинах хватит чуть более чем на один месяц.