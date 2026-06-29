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Путин высказался о топливном кризисе в России

Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями энергетических компаний прокомментировал ситуацию на топливном рынке.

Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями энергетических компаний прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Очереди на заправках и дефицит некоторых марок бензина в регионах требуют системных решений, заявил президент.

По его словам, крупнейшие НПЗ используются по максимуму, сокращены сроки ремонтов, плановые работы перенесены на поздние периоды. Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается возможность аналогичного ограничения по дизельному топливу. Запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн — это практически уровень прошлого года.

Для оперативного мониторинга ситуации правительство создало круглосуточный штаб. Президент отметил, что необходимо наращивать предложение и удерживать экономически обоснованные цены. Особое внимание — бесперебойному снабжению АПК, от которого зависит урожай.

Напомним, дефицит бензина коснулся и Красноярского края. Горожане сообщают о закрывшихся из-за отсутствия топлива АЗС, на некоторых заправках введены лимиты.

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