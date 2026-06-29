Усольский калийный комбинат выступил партнером празднования Дня города Березники

Березники отметили 94 й день рождения. Основные праздничные события развернулись в городском парке культуры и отдыха. Развлекательная площадка «Техноград» от Усольского калийного комбината и Березниковского механического завода расположилась в самом центре — рядом с главной сценой. Предприятия подготовили активности для всех возрастов: «арт-лаборатория» по созданию уникальных сувениров из соли, профориентационная площадка от молодых специалистов «Промзона». Уникальный арт объект «Григорий Строганов» привлёк особое внимание гостей праздника. Взрослые и дети делали яркие фотографии с бюстом солепромышленника XVII века. Также березниковцы поучаствовали в научном крио шоу «Зрелищная физика в действии» и интеллектуальном состязании «От руды до калия». А самые смелые испытали себя в силовом конкурсе «Сила солевара».