За один день на «Красноярских Столбах» пострадали три человека

Третий инцидент произошел поздно вечером. Во время восхождения на Первый Столб 25-летний мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно спуститься. После звонка по номеру 112 спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего, на носилках доставили его к автомобилю и передали медикам на улице Свердловской, сообщили в КГКУ «Спасатель».