За один день на «Красноярских Столбах» пострадали три человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшее воскресенье спасатели трижды выезжали на помощь посетителям национального парка, получившим травмы во время прогулок и восхождения.
Первый вызов поступил днем. В районе центрального входа при падении травму руки получил 83-летний мужчина. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали ему первую помощь, сопроводили до улицы Свердловской и передали бригаде скорой помощи.
Позже еще один посетитель парка травмировал ногу при падении. Ему также оказали первую помощь и доставили к месту, где его встретили медики.
Третий инцидент произошел поздно вечером. Во время восхождения на Первый Столб 25-летний мужчина повредил ногу и не смог самостоятельно спуститься. После звонка по номеру 112 спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего, на носилках доставили его к автомобилю и передали медикам на улице Свердловской, сообщили в КГКУ «Спасатель».
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