Ростовский порт потребовал от Росгранстроя еще 3,5 млн рублей за использование помещений

Как следует из материалов суда, спор касается помещений в зданиях на улице Береговой, 30, где расположен пункт пропуска через государственную границу. В конце 2017 года «Ростовский порт» передал их Росгранстрою в безвозмездное пользование. Срок договора истек в 2019 году, однако учреждение продолжило занимать помещения.