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Семь дворов капитально отремонтируют в Хабаровске в этом году

Все они будут приведены в порядок благодаря программе «Благоустройство дальневосточных дворов» на средства федерального, краевого и городского бюджетов. Все ремонтные работы завершатся до наступления холодов. Один из этих дворов находится в поселке Березовка, возле домов № 5 и № 6 в квартале Пограничном. Там подрядчики уже установили новые бордюры и приступили к подготовке основания дороги перед укладкой.

Все они будут приведены в порядок благодаря программе «Благоустройство дальневосточных дворов» на средства федерального, краевого и городского бюджетов. Все ремонтные работы завершатся до наступления холодов. Один из этих дворов находится в поселке Березовка, возле домов № 5 и № 6 в квартале Пограничном. Там подрядчики уже установили новые бордюры и приступили к подготовке основания дороги перед укладкой асфальта.