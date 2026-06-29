В Красноярске за выходные задержали 33 нетрезвых водителя

В Красноярске Госавтоинспекция подвела итоги рейдов «Нетрезвый водитель», которые прошли в минувшие выходные. По итогам проверок автоинспекторы задержали 33 нетрезвых водителя. Четверым из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составили административные материалы. За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. В ведомстве напомнили, что при виде нетрезвого человека за рулем необходимо сообщить об этом по телефону «Синей линии» 263−10−19. Напомним, что с начала года в Красноярском крае 49 детей пострадали в ДТП.