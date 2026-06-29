На входе в Ленинский сад разобрали старое покрытие и посадили деревья

Игорь Куляжев напомнил, что конструкция площадки будет выступать за кромку откоса на 2,5 метра, а ограждение оснастят встроенной подсветкой. После завершения строительства здесь появятся благоустроенные зоны отдыха, новые малые архитектурные формы и озеленение, что позволит горожанам безопасно и комфортно проводить время на смотровой площадке в любое время суток.