На входе в Ленинский сад разобрали старое покрытие и посадили деревья

В Казани продолжается благоустройство входной группы в Ленинский сад со стороны улицы Профессора Нужина. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент подрядчики завершили демонтажные работы: разобрали старое покрытие и выполнили пересадку зеленых насаждений. О ходе реконструкции на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.
Проект предполагает комплексное обновление территории: укладку новых покрытий, установку современного освещения и малых архитектурных форм. Территория имеет выраженные перепады высот. Инженеры разрабатывают детальную вертикальную планировку, чтобы сделать пешеходные связи безопасными и удобными, а также наладить эффективный отвод дождевых вод, отметил Игорь Куляжев.
Конфигурацию дороги изменят, чтобы расширить пешеходную зону. На улице Профессора Нужина планируется ввести одностороннее движение в сторону Казанского университета. Это позволит упорядочить транспортные потоки и ликвидировать стихийную парковку.
«Проект призван одновременно подчеркнуть историческое значение этого места и сформировать современную, удобную для ежедневного использования среду», — отметил Игорь Куляжев.
Параллельно идут работы в парке им. Горького, где реализуется первая очередь строительства новой смотровой площадки с видом на Казанку. На сегодняшний день на объекте уже демонтировано старое покрытие из гравийного отсева, завершена забивка свай, расчищена территория от поросли и удалены аварийные деревья.
Игорь Куляжев напомнил, что конструкция площадки будет выступать за кромку откоса на 2,5 метра, а ограждение оснастят встроенной подсветкой. После завершения строительства здесь появятся благоустроенные зоны отдыха, новые малые архитектурные формы и озеленение, что позволит горожанам безопасно и комфортно проводить время на смотровой площадке в любое время суток.