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Басков объяснил, почему минское «Динамо» ищет тренера из НХЛ

Дмитрий Басков сказал, почему ХК «Динамо-Минск» ищет тренера из НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков объяснил, почему минское «Динамо» ищет тренера из Национальной хоккейной лиги. Подробности приводит sport5.by.

— С удовольствием уже сегодня определились бы с белорусским тренером, если бы кто-то в данный момент был готов возглавить, то усовершенствованное «Динамо», которое задало планку, — уточнил Басков.

По его словам, в стране есть хорошие тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности, чтобы в будущем занять эту позицию. Но сегодня, заметил Дмитрий Басков, нужны именно сильные, профессиональны и с большим опытом легионеры, у которых есть возможность взять молодежь на обучение, как это было с Виталием Пинчуком, Егором Бориковым, Вадимом Морозом и другими. Все они сегодня играют в НХЛ.

— Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ, — завил Дмитрий Басков.

Напомним, что Дмитрий Квартальнов покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси по хоккею и раскрыл причину ухода. Также он объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».

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