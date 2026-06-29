Басков объяснил, почему минское «Динамо» ищет тренера из НХЛ

Член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков объяснил, почему минское «Динамо» ищет тренера из Национальной хоккейной лиги. Подробности приводит sport5.by.
— С удовольствием уже сегодня определились бы с белорусским тренером, если бы кто-то в данный момент был готов возглавить, то усовершенствованное «Динамо», которое задало планку, — уточнил Басков.
По его словам, в стране есть хорошие тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности, чтобы в будущем занять эту позицию. Но сегодня, заметил Дмитрий Басков, нужны именно сильные, профессиональны и с большим опытом легионеры, у которых есть возможность взять молодежь на обучение, как это было с Виталием Пинчуком, Егором Бориковым, Вадимом Морозом и другими. Все они сегодня играют в НХЛ.
— Пока придерживаемся такого вектора, поэтому нам нужен современный иностранный тренер. Из НХЛ или системы НХЛ, — завил Дмитрий Басков.
Напомним, что Дмитрий Квартальнов покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси по хоккею и раскрыл причину ухода. Также он объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо».