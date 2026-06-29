Басков объяснил, почему минское «Динамо» ищет тренера из НХЛ

По его словам, в стране есть хорошие тренеры, которые находятся в стадии дополнительного обучения психологической уверенности, чтобы в будущем занять эту позицию. Но сегодня, заметил Дмитрий Басков, нужны именно сильные, профессиональны и с большим опытом легионеры, у которых есть возможность взять молодежь на обучение, как это было с Виталием Пинчуком, Егором Бориковым, Вадимом Морозом и другими. Все они сегодня играют в НХЛ.