В Канске прошел бал выпускников

В программе мероприятия прошел общий флешмоб, церемония награждения, вальс выпускников и праздничная дискотека. Одним из главных моментов вечера стало запечатывание капсулы с пожеланиями к 400-летию Канска. Вскрыть ее планируют в юбилейный год.