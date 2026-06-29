В Канске прошел бал выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На центральной площади Канска состоялся общегородской выпускной бал «Выпуск юбилейный».
В нем приняли участие выпускники всех общеобразовательных учреждений города, в том числе Канского морского кадетского корпуса.
В этот день они получили аттестаты и завершили свою школьную жизнь.
В программе мероприятия прошел общий флешмоб, церемония награждения, вальс выпускников и праздничная дискотека. Одним из главных моментов вечера стало запечатывание капсулы с пожеланиями к 400-летию Канска. Вскрыть ее планируют в юбилейный год.