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В Канске прошел бал выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На центральной площади Канска состоялся общегородской выпускной бал «Выпуск юбилейный».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На центральной площади Канска состоялся общегородской выпускной бал «Выпуск юбилейный».

В нем приняли участие выпускники всех общеобразовательных учреждений города, в том числе Канского морского кадетского корпуса.

В этот день они получили аттестаты и завершили свою школьную жизнь.

В программе мероприятия прошел общий флешмоб, церемония награждения, вальс выпускников и праздничная дискотека. Одним из главных моментов вечера стало запечатывание капсулы с пожеланиями к 400-летию Канска. Вскрыть ее планируют в юбилейный год.