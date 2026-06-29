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«Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» на Бору 29 июня

Встреча откроет серию товарищеских игр второго тренировочного сбора команды.

Сегодня, 29 июня, на тренировочной базе «Академия 52» на Бору состоится контрольный поединок — «Пари НН» примет ивановский «Текстильщик». Эта встреча откроет серию товарищеских игр второго тренировочного сбора команды, сообщили в соцсетях клуба.

Матч стартует в 15:00 на тренировочном поле базы «Академия 52». Игра пройдёт в закрытом режиме — прямой видеотрансляции не будет. Самые зрелищные эпизоды матча появятся в официальных соцсетях клуба.

Ранее футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 25‑летним вратарем Исламом Имамовым.