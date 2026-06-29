В Саткинском округе Челябинской области установили новые экобоксы

Новые экобоксы установили в городах Сатке и Бакале, в поселке Межевом в Челябинской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Саткинского муниципального округа.
Теперь в данные контейнеры можно складывать не только отработанные аккумуляторные батарейки, но и ртутьсодержащие лампы, а также медицинские градусники. Эти предметы содержат химические вещества, оказывающие пагубное воздействие на окружающую среду и природу.
В Сатке экобоксы установили на проходной чугуноплавильного завода, в магазине «Универсам», холлах административного здания, ДК «Магнезит», спортшколы «Магнезит», креативном общественном пространстве "Арт-Сатка, а также в администрации Саткинского муниципального округа. В Бакале — в холлах поликлиники № 5 и Дворца культуры горняков. А в Межевом — в администрации Межевого городского поселения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.