Михаил Гершкович признался, что не понимает бойкотов из-за Fan ID

Бывший игрок «Динамо», «Торпедо» и сборной СССР Михаил Гершкович в разговоре с Metaratings.ru выразил негативное отношение к бойкотам матчей со стороны болельщиков из-за введения Fan ID.
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее подтвердил, что с нового сезона персонифицированные карты болельщика станут обязательными для посещения матчей Кубка России.
Гершкович считает обсуждение этой темы бессмысленным, поскольку закон уже принят и все должны его соблюдать. По его мнению, процесс оформления карты не представляет сложности: «Приходишь в “Мои документы”, тебя фотографируют, отдаёшь паспорт, телефон и всё».
Гершкович не понимает, почему некоторые болельщики отказываются посещать матчи из-за необходимости получения Fan ID. Он считает, что такие действия неоправданны, если оформление карты не вызывает значительных трудностей. Гершкович призывает болельщиков вернуться на трибуны, так как их присутствие важно для футбола.
Система Fan ID была введена в июне 2022 года по указу президента России Владимира Путина и обязательна для посещения матчей Российской Премьер-лиги и Суперфинала Кубка России.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, Нижегородская область входит в топ‑5 регионов по количеству оформленных «Карт болельщика» уже несколько лет подряд.