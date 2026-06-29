Михаил Гершкович признался, что не понимает бойкотов из-за Fan ID

Гершкович не понимает, почему некоторые болельщики отказываются посещать матчи из-за необходимости получения Fan ID. Он считает, что такие действия неоправданны, если оформление карты не вызывает значительных трудностей. Гершкович призывает болельщиков вернуться на трибуны, так как их присутствие важно для футбола.