Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Домашняя теплица для конопли обошлась хабаровчанину в 11 лет колонии

С января по октябрь 2024 года 27-летний уроженец Бикина выращивал дома в оборудованных теплицах 15 кустов конопли. После сбора урожая с пяти кустов высушил листья, измельчил и часть сбыл через закладки. Оставшееся хранил дома. Деятельность пресекли полицейские. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый больше года скрывался от суда, его объявили в розыск, а после обнаружения.

С января по октябрь 2024 года 27-летний уроженец Бикина выращивал дома в оборудованных теплицах 15 кустов конопли. После сбора урожая с пяти кустов высушил листья, измельчил и часть сбыл через закладки. Оставшееся хранил дома. Деятельность пресекли полицейские. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый больше года скрывался от суда, его объявили в розыск, а после обнаружения поместили под стражу. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.