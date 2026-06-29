Домашняя теплица для конопли обошлась хабаровчанину в 11 лет колонии

С января по октябрь 2024 года 27-летний уроженец Бикина выращивал дома в оборудованных теплицах 15 кустов конопли. После сбора урожая с пяти кустов высушил листья, измельчил и часть сбыл через закладки. Оставшееся хранил дома. Деятельность пресекли полицейские. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый больше года скрывался от суда, его объявили в розыск, а после обнаружения поместили под стражу. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.