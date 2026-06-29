День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч человек: рекордные площадки, звёздные гости и перекрёсток мира

По словам градоначальника, самыми популярными локациями стали Михайловская набережная (около 36 тысяч гостей) и площадь Ленина (свыше 22 тысяч человек).
Главные события на площади Ленина.
Центральная площадка стала эпицентром праздника с утра и до позднего вечера. В 10:00 здесь стартовала массовая зарядка с участием олимпийских чемпионов и титулованных спортсменов города. В 12:00 состоялось торжественное открытие Дня города, а в 13:00 — программа «Новосибирск — перекресток мира».
Днём горожан ждали выставки, экскурсии и концертная программа. Кульминацией стала церемония присвоения звания «Почётный житель Новосибирска». Вечером на сцену вышел городской хор из более 500 участников (проект «Город поёт»), затем прошли мастер-классы по народным танцам, а завершил праздничную программу на площади в 20:50 Айвазовский Оркестр.
Рекордный фестиваль молодёжи на Михайловской набережной.
Набережная стала самой многолюдной точкой притяжения — здесь развернулся Всероссийский фестиваль «День молодёжи — 2026». С 13:00 до 22:00 работали спортивные, творческие и семейные зоны. Гости увидели соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам. Также прошли граффити-джем, ярмарка локальных брендов, выставка молодёжных пространств, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом «Кино на траве».
Вечером состоялся концерт, хедлайнером которого стал AMCHI (6+).
Ярмарка инициатив в «Берёзовой роще».
В парке «Берёзовая роща» с 12:00 до 17:00 прошла ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город», которая привлекла более 5 тысяч участников. Праздничные программы также шли здесь до 21:00.
Ещё около 45 тысяч человек присоединились к гуляниям в городских парках и на районных площадках.
Красный проспект превратился в несколько тематических «перекрёстков»: «Архитектура. Мода. Дизайн» с показами сибирских брендов и арт-объектом к 150-летию Крячкова, «Спортивный» с проектами клубов «Локомотив», БК «Новосибирск», ФК «Сибирь» и ХК «Сибирь», «Промышленность и инновации» с беспилотным дирижаблем и планером СибНИА, а также «Больших дорог» с выставкой спецтехники.
Первомайский сквер стал «Перекрёстком детства» с «Библиотекой на траве», эко-проектами, знакомством с альпаками и обитателями океанариума.
Театральный сквер работал как «Театральный перекрёсток» с проектами городских театров, живой музыкой и автограф-сессиями.
Улица Чаплыгина превратилась в иммерсивный фестиваль «Асинкритовская: на перекрестке истории», а в Музее космонавтики, Музее на набережной и других прошёл День открытых дверей с бесплатным входом.
Праздничные программы также охватили парки «Заельцовский», «Бугринская роща», «Центральный», «Сосновый бор», «Затулинский», «У моря Обского», имени Кирова, «Первомайский», а также Бугаков-парк, ДК имени Горького и другие культурные центры.
«Все события прошли без происшествий. Благодарю организаторов и участников за создание атмосферы тёплого большого праздника», — отметил Максим Кудрявцев.