День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч человек: рекордные площадки, звёздные гости и перекрёсток мира

Красный проспект превратился в несколько тематических «перекрёстков»: «Архитектура. Мода. Дизайн» с показами сибирских брендов и арт-объектом к 150-летию Крячкова, «Спортивный» с проектами клубов «Локомотив», БК «Новосибирск», ФК «Сибирь» и ХК «Сибирь», «Промышленность и инновации» с беспилотным дирижаблем и планером СибНИА, а также «Больших дорог» с выставкой спецтехники.