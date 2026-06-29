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В Красноярском крае племзавод задолжал своим сотрудникам 3,5 миллиона рублей

В Большемуртинско-Сухобузимском округе прокуратура добилась взыскания 2,4 миллиона рублей задолженности работникам племзавода.

Источник: Комсомольская правда

В Большемуртинско-Сухобузимском округе «Племзавод “Таежный”» задолжал своим сотрудникам 3,5 миллиона рублей. По версии прокуратуры Красноярского края, в 2025 году предприятие оказалось в состоянии банкротства, а управление его имуществом перешло к конкурсному управляющему.

Однако для рабочих это не изменило главного — зарплата за январь-август так и не была выплачена. Шесть человек одновременно оставались без денег.

Прокуратура провела проверку и подтвердила наличие задолженности. Конкурсному управляющему внесли представление, но полностью долг он не погасил. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд — всего подали шесть исков о взыскании зарплаты.

Теперь завод должен выплатить трем сотрудникам более 2,4 млн рублей. Остальные заявления находятся на рассмотрении.

Тем временем бийчане, как пишет «Бийский рабочий», стали чаще обращаться в больницу с ожогами после контакта с борщевиком.