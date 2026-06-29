В школе программирования Тюменской области стартуют новые обучающие курсы

Бесплатные курсы по работе с Python и тестированию веб-приложений пройдут в школе программирования Тюменской области. Обучение осуществляется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Курс «Python-программирование» начнется с 17 июля. Слушатели научатся обрабатывать информацию, освоят алгоритмы сортировки массивов и матриц. Подать заявку на участие в программе можно до 15 июля включительно.
А с 23 июля стартует курс «Тестировщик веб-приложений». Участники узнают, как выбирать подходы и инструменты для проверки программ. Также слушатели научатся тестировать клиентскую часть системы в соответствии с планом. Подать заявку можно до 21 июля включительно.
Чтобы стать слушателем, нужно зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области, перейти на сайт школы программирования, выбрать интересующий курс и нажать «Записаться». После этого необходимо заполнить анкету и сдать входное тестирование.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.