Региональный фонд «Защитники Отечества» и ФПКК подписали соглашение о сотрудничестве

Ветераны СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь, в первую очередь, по вопросам трудового законодательства, содействие в трудоустройстве в рамках полномочий сторон, получать информацию о мерах господдержки для участников СВО и членов их семей и пр. «Главная цель соглашения — помочь защитникам Отечества уверенно вернуться к мирной жизни и успешно адаптироваться в обществе», — отметили в фонде.