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Региональный фонд «Защитники Отечества» и ФПКК подписали соглашение о сотрудничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подписано соглашение о взаимодействии между филиалом фонда «Защитники Отечества» по Красноярскому краю и Федерацией профсоюзов Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подписано соглашение о взаимодействии между филиалом фонда «Защитники Отечества» по Красноярскому краю и Федерацией профсоюзов Красноярского края.

Свои подписи под документом поставили руководитель филиала фонда Александр Украинцев и председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов.

Ветераны СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь, в первую очередь, по вопросам трудового законодательства, содействие в трудоустройстве в рамках полномочий сторон, получать информацию о мерах господдержки для участников СВО и членов их семей и пр. «Главная цель соглашения — помочь защитникам Отечества уверенно вернуться к мирной жизни и успешно адаптироваться в обществе», — отметили в фонде.