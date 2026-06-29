Белгород стал 95-м городом России из 100 по вводу жилья на человека в 2025 году

Первую строчку в рейтинге занял Кызыл с показателем 2,348 кв. м на человека (308 тыс. кв. м, +33,6%, удельный вес — 65,9%, обеспеченность — 21,2 кв. м). На втором месте расположился Краснодар — 2,151 кв. м (2 696 тыс. кв. м, −8,2%, доля 43,2%, обеспеченность 42,9 кв. м). Тройку замыкает Тюмень — 1,986 кв. м (1 721 тыс. кв. м, +18,2%, удельный вес 58,3%, обеспеченность 36,3 кв. м). На последнем 100-м месте — Мурманск с результатом 0,032 кв. м на человека (всего 8 тыс. кв. м, падение на 42,3%, доля города в регионе — 8,7%, обеспеченность — 28 кв. м). 99-ю строчку занимает Петропавловск-Камчатский — 0,081 кв. м (13 тыс. кв. м, снижение на 54,9%, удельный вес — 14,3%, обеспеченность — 28,2 кв. м). Замыкает тройку аутсайдеров Комсомольск-на-Амуре (98-е место) — 0,085 кв. м (20 тыс. кв. м, −44,1%, доля города — 3,6%, обеспеченность — 25,2 кв. м).