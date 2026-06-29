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Фестиваль «Янтарные паруса» в Калининграде собрал более 12 тысяч зрителей

В акватории реки Преголи в Калининграде впервые прошёл фестиваль «Янтарные паруса». Фестиваль собрал более 12 тысяч зрителей. В программе — церемония награждения лучших выпускников региона, выступления Калининградского театра эстрады и областного симфонического оркестра. Кульминацией стало водно-световое шоу. Главным парусником вечера стало судно, вдохновлённое ботиком Петра I…

Источник: Янтарный край

В акватории реки Преголи в Калининграде впервые прошёл фестиваль «Янтарные паруса». Фестиваль собрал более 12 тысяч зрителей.

В программе — церемония награждения лучших выпускников региона, выступления Калининградского театра эстрады и областного симфонического оркестра. Кульминацией стало водно-световое шоу.

Главным парусником вечера стало судно, вдохновлённое ботиком Петра I — небольшое парусное судно, сыгравшее ключевую роль в зарождении российского флота. За ним последовал куренас «Русна» — традиционное плоскодонное рыболовецкое судно Куршского залива. Оба судна принадлежат Музею Мирового океана и уже участвовали в крупных праздниках.

Навигацию сопровождали парусники «Надежда», «Вера» и «Мирный». В театрализованном представлении на воде участвовали флайбордисты, яхтсмены, сотрудники музея и воспитанники Нахимовского училища.

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