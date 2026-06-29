В Ростовской области отразили воздушную атаку на Таганрог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Воздушная атака отражена на Таганрог Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня утром отражена воздушная атака на город Таганрог, в результате которой был уничтожен БПЛА», — написал он на платформе «Макс».
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
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