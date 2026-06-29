В поселке Шимск Новгородской области создадут зону отдыха

Зону отдыха на берегу реки Шелони создадут в поселке Шимск в Новгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК региона.
Специалистам предстоит благоустроить аллею в парковой зоне в центре населенного пункта. Они уже спилили старые и аварийные деревья, демонтировали покрытие, провели планировку территории, смонтировали дренажную систему и декоративное уличное освещение. Кроме того, уже закуплены малые архитектурные формы. Их установят на аллее. После там уложат тротуарную плитку и высадят туи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.