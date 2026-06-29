В поселке Шимск Новгородской области создадут зону отдыха

Специалистам предстоит благоустроить аллею в парковой зоне в центре населенного пункта. Они уже спилили старые и аварийные деревья, демонтировали покрытие, провели планировку территории, смонтировали дренажную систему и декоративное уличное освещение. Кроме того, уже закуплены малые архитектурные формы. Их установят на аллее. После там уложат тротуарную плитку и высадят туи.