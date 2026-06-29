Выставка «Фабрика чудес» открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась передвижная экспозиция киностудии «Союзмультфильм». Площадка на Октябрьской, 35 превратилась в интерактивный цех: посетители познакомились с этапами производства анимационных лент, от первых набросков до финального озвучивания.
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Экспозиция делится на несколько зон. В одной показывают, как создаются персонажи в разных техниках — классической рисованной, объёмной кукольной и с помощью 3D-графики. В другой — раскрывают секреты звукорежиссуры: здесь демонстрируют предметы, с помощью которых в студии имитировали шелест листвы, завывание метели или хруст наста. Гости могут не просто рассматривать, но и трогать большинство экспонатов, вращать механизмы и запускать процессы.
Особый интерес вызывают интерактивные точки. Например, на специальном стенде достаточно передвинуть несколько предметов, чтобы получить звук дождя, костра или топота — и почувствовать себя настоящим звукооператором. Также на выставке можно проследить все стадии рождения героя: от беглого карандашного скетча через раскадровку до готового цветного кадра, который зритель видит на экране. Интерактивный экран позволяет самостоятельно подобрать палитру для сцены и мгновенно увидеть, как меняется атмосфера. А на отдельном планшете показывают, как один и тот же кадр выглядит в разных планах — общем, среднем и крупном, — чтобы стало понятно, как строится визуальное повествование. «Очень классно! Я бы сказала, что для нас, взрослых, интерактивы очень интересные. Для ребёнка, возможно, не совсем понятно, для родителя чуть-чуть неудобно, что ребёнок самостоятельно всё-таки попробовать эти интерактивы не может — его нужно поднимать. Но в целом даже просто визуально от выставки не оторваться», — поделилась своими впечатлениями одна из первых посетительниц Александра Голикова.
В помощь посетителям записан аудиогид голосом Чебурашки — он ведёт слушателя по всем локациям, дополняя прогулку фрагментами песен и диалогов. По выходным в рамках выставки проходят творческие мастер-классы и встречи с анимационными героями.
Дарья Дмитриева.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что выставка книжной иллюстрации открылась в Нижегородском художественном музее.