Выставка «Фабрика чудес» открылась в Нижнем Новгороде

Особый интерес вызывают интерактивные точки. Например, на специальном стенде достаточно передвинуть несколько предметов, чтобы получить звук дождя, костра или топота — и почувствовать себя настоящим звукооператором. Также на выставке можно проследить все стадии рождения героя: от беглого карандашного скетча через раскадровку до готового цветного кадра, который зритель видит на экране. Интерактивный экран позволяет самостоятельно подобрать палитру для сцены и мгновенно увидеть, как меняется атмосфера. А на отдельном планшете показывают, как один и тот же кадр выглядит в разных планах — общем, среднем и крупном, — чтобы стало понятно, как строится визуальное повествование. «Очень классно! Я бы сказала, что для нас, взрослых, интерактивы очень интересные. Для ребёнка, возможно, не совсем понятно, для родителя чуть-чуть неудобно, что ребёнок самостоятельно всё-таки попробовать эти интерактивы не может — его нужно поднимать. Но в целом даже просто визуально от выставки не оторваться», — поделилась своими впечатлениями одна из первых посетительниц Александра Голикова.