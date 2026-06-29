В Волжском водитель перевернул машину и сбежал, два человека пострадали

Утром 28 июня в городе Волжском произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Авария случилась около пяти часов утра на улице Логинова. 21-летний водитель за рулем «Лады Приоры» потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в бордюрное ограждение возле контактной опоры № 235, после чего перевернулся.