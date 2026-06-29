В Красноярском крае объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным синоптиков, 30 июня и 1 июля в центральных и южных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, а также шквалистое усиление ветра. Порывы местами могут достигать 25 метров в секунду и более.