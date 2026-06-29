В Прикамье появится образовательно-туристическое пространство

«Для изучения истории родного края мы установим памятный знак — верстовой столб “На Бабиновском тракте” и 10 экспозиционных стендов с текстовыми и фотоматериалами. Стенды будут доступны круглогодично, изучать историю можно будет как самостоятельно, так и в составе организованных групп. Информация на стендах познакомит с коренными народами, населявшими Яйву, легендами, фактами о строительстве и использовании Бабиновского тракта, являвшегося главной дорогой для связи Европейской части страны с Уралом и Сибирью в XVI веке», — рассказали авторы проекта.