В Прикамье появится образовательно-туристическое пространство

Образовательно-туристическое пространство создадут в Александровском округе Пермского края, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, что новое пространство создадут в поселке Яйва. Так, в парке «Березовая роща», где уже обустроены пешеходные дорожки, места для активного и тихого отдыха, скульптурные композиции с героями местных легенд, появятся культурно-познавательные зоны. Благодаря аудиогидам посетители смогут познакомиться с историей округа.
«Для изучения истории родного края мы установим памятный знак — верстовой столб “На Бабиновском тракте” и 10 экспозиционных стендов с текстовыми и фотоматериалами. Стенды будут доступны круглогодично, изучать историю можно будет как самостоятельно, так и в составе организованных групп. Информация на стендах познакомит с коренными народами, населявшими Яйву, легендами, фактами о строительстве и использовании Бабиновского тракта, являвшегося главной дорогой для связи Европейской части страны с Уралом и Сибирью в XVI веке», — рассказали авторы проекта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.