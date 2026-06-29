В Башкирии выросло число стобалльников и мультибалльников

В прошлом году по итогам всей кампании ЕГЭ насчитали 109 стобалльников и 5 мультибалльников. Значительно выросли результаты в сравнении с 2025 годом:
по профильной математике в четыре раза — до 14 стобалльников; по русскому языку в два раза — до 22 стобалльников; по физике в два раза — до 61 стобалльников.
«У нас существенное увеличение как стобалльников, так и мультибалльников. Средний балл тоже очень вырос. Это дает нашим детям гораздо больше гарантий для поступления на бюджетные места. Огромное спасибо учителям и наставникам. Это плод долгой работы, когда количество переходит в качество», — заключил Радий Хабиров.