В Башкирии выросло число стобалльников и мультибалльников

«У нас существенное увеличение как стобалльников, так и мультибалльников. Средний балл тоже очень вырос. Это дает нашим детям гораздо больше гарантий для поступления на бюджетные места. Огромное спасибо учителям и наставникам. Это плод долгой работы, когда количество переходит в качество», — заключил Радий Хабиров.