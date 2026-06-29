БПЛА сбили над Таганрогом утром 29 июня

Утром 29 июня силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дрон сбили над Таганрогом. По предварительным данным, информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.
Ранее, в ночь на 29 июня, дроны сбили над двумя районами и одним городом Ростовской области.
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