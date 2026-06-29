Красноярские спортсменки взяли две медали чемпионата России по борьбе

Соревнования прошли в Казани. В них участвовали 123 спортсменки из разных регионов страны. Турнир проводился в 10 весовых категориях и стал одним из этапов отбора в национальную сборную, в том числе для участия в чемпионате мира в Астане. Обе медали представительницы Красноярского края завоевали в весовой категории до 76 кг.