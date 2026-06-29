Красноярские спортсменки взяли две медали чемпионата России по борьбе

Спортсменки из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате России по женской борьбе.
Соревнования прошли в Казани. В них участвовали 123 спортсменки из разных регионов страны. Турнир проводился в 10 весовых категориях и стал одним из этапов отбора в национальную сборную, в том числе для участия в чемпионате мира в Астане. Обе медали представительницы Красноярского края завоевали в весовой категории до 76 кг.
Кристина Шумова и Валерия Трифонова встретились в полуфинале. Победу со счетом 4:0 одержала Шумова. В финале она уступила спортсменке из Москвы и стала серебряным призером чемпионата.
Трифонова боролась за третье место с представительницей Бурятии. Красноярская спортсменка победила досрочно со счетом 10:0 и завоевала бронзовую медаль.