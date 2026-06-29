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Красноярские спортсменки взяли две медали чемпионата России по борьбе

Спортсменки из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате России по женской борьбе.

Спортсменки из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате России по женской борьбе.

Соревнования прошли в Казани. В них участвовали 123 спортсменки из разных регионов страны. Турнир проводился в 10 весовых категориях и стал одним из этапов отбора в национальную сборную, в том числе для участия в чемпионате мира в Астане. Обе медали представительницы Красноярского края завоевали в весовой категории до 76 кг.

Кристина Шумова и Валерия Трифонова встретились в полуфинале. Победу со счетом 4:0 одержала Шумова. В финале она уступила спортсменке из Москвы и стала серебряным призером чемпионата.

Трифонова боролась за третье место с представительницей Бурятии. Красноярская спортсменка победила досрочно со счетом 10:0 и завоевала бронзовую медаль.