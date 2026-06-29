Новые законы Хабаровского края нацелены на поддержку участников СВО

Направленный на защиту жизни и здоровья женщин инициативы определяет перечень основных направлений профилактики абортов: пропаганда традиционных семейных ценностей, информирование о выплатах и социальных услугах для женщин, организация поддержки семей при планировании рождения ребенка и в ситуации выбора рождения ребенка или отказа от него, обеспечение доступности психологической и медицинской помощи женщинам в послеродовой период, деятельность кабинетов медико-социальной помощи. Большинство из них уже реализуются в крае.