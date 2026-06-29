Новые законы Хабаровского края нацелены на поддержку участников СВО

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в июне приняли ряд новых законов. Инициативы направлены на поддержку участников специальной военной операции; защиту материнства; развитие творческого бизнеса и улучшения инфраструктуры краевой столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перечень мер поддержки участников СВО и членов их семей расширили.
С 1 сентября удостоенные ордена Мужества или звания «Герой России» участники спецоперации могут получить 100 тыс. рублей вместо предоставления бесплатного земельного участка. Новая мера призвана расширить возможности граждан и ускорить получение поддержки. По данным на 1 апреля 2026 года, получения земельных наделов ждут 205 участников СВО, уже обеспечены землей 132.
Получать меры поддержки теперь могут и граждане, которые не состояли с погибшим участником СВО в зарегистрированном браке, но совместно проживали не менее трех лет и имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания необходимо подтвердить через суд в упрощенном порядке.
Для ветеранов СВО в два раза снижены требования к стажу работы при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу. При наличии у ветерана диплома магистра или специалиста с отличием, отменили требования к стажу при трудоустройстве на главные муниципальные должности.
Направленный на защиту жизни и здоровья женщин инициативы определяет перечень основных направлений профилактики абортов: пропаганда традиционных семейных ценностей, информирование о выплатах и социальных услугах для женщин, организация поддержки семей при планировании рождения ребенка и в ситуации выбора рождения ребенка или отказа от него, обеспечение доступности психологической и медицинской помощи женщинам в послеродовой период, деятельность кабинетов медико-социальной помощи. Большинство из них уже реализуются в крае.
Согласно новой статье Кодекса края об административных правонарушениях, за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности предусмотрены штрафы:
— для граждан: от 2 000 до 5 000 рублей;
— для должностных лиц: от 3 000 до 5 000 рублей.
Под «склонением» понимаются умышленные действия третьих лиц (не членов семьи), совершенные с помощью обмана, угроз, подкупа или с использованием служебной зависимости. Штраф грозит нарушителю даже в том случае, если женщина в итоге не отказалась от аборта и сохранила ребенка.
Полномочия по содержанию «гостевого маршрута» — дороги, связывающей аэропорт, центр Хабаровска и железнодорожный вокзал, переходят от городской администрации к правительству края. Закон устанавливает точные границы улиц и конкретный перечень работ. В ведении региона теперь вопрос содержания центральных дорог, а также их эстетический облик. В планах на 2027 год — художественное и ландшафтное оформление, а также озеленение маршрута.
Депутаты приняли закон, направленный на поддержку творческих (креативных) индустрий. Документ устанавливает полномочия краевых органов власти и центра креативных индустрий, а также правовые основы для создания и ведения реестра субъектов креативной экономики. Также определены меры поддержки, которые включают финансовую, имущественную, образовательную, информационную и консультационную помощь.
Принят закон «Об исполнении краевого бюджета за 2025 год». Как отметил министр финансов края Валентин Костюшин, по итогам 2025 года доходы краевого бюджета составили 227,7 млрд рублей, что на 19,9% больше показателя предыдущего года. Налоговые и неналоговые доходы достигли 182,2 млрд рублей, увеличившись на 21,7%. Расходы бюджета составили 221,1 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 6,6 млрд рублей. Хабаровский край занимает 3-е место среди регионов Дальневосточного федерального округа по объему налоговых и неналоговых доходов и 23-е место среди субъектов Российской Федерации.
Ключевыми приоритетами расходов бюджета стала социальная сфера, на нее направили 130,4 млрд рублей. Расходы на социальную политику составили 53,8 млрд рублей, на здравоохранение — 16,9 млрд рублей, на образование — 45,5 млрд рублей. На реализацию национальных проектов направлено 30,4 млрд рублей. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса составило 26,7 млрд рублей. Особое внимание уделялось поддержке работников бюджетной сферы. На оплату труда направлено 64,2 млрд рублей.