Нижегородскую строительную компанию закрыли на две недели из-за мигранта

Судебный пристав опечатал двери строительной компании в Нижнем Новгороде за нарушение правил миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Предприниматель взял на работу иностранца и вовремя не оповестил нижегородское управление по вопросам миграции о том, что с ним заключили трудовой договор.
В результате работодателя привлекли к административной ответственности. По решению суда компания приостановила деятельность на две недели. На протяжении всего срока пристав будет контролировать исполнение требований.
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