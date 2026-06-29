Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородскую строительную компанию закрыли на две недели из-за мигранта

Предприниматель не оповестил подразделение МВД о заключении договора с иностранцем.

Источник: Живем в Нижнем

Судебный пристав опечатал двери строительной компании в Нижнем Новгороде за нарушение правил миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Предприниматель взял на работу иностранца и вовремя не оповестил нижегородское управление по вопросам миграции о том, что с ним заключили трудовой договор.

В результате работодателя привлекли к административной ответственности. По решению суда компания приостановила деятельность на две недели. На протяжении всего срока пристав будет контролировать исполнение требований.

Ранее мы писали, что четырех граждан южноазиатской республики выдворят из Нижегородской области.